A la hora de tramitar una visa americana uno de los pasos que más tiempo suele demorar, además del tiempo de procesamiento, son las entrevistas consulares. Esto se debe a la alta demanda a la que están expuestos la mayoría de los consulados.

Por ello, con el objetivo de ofrecer una vía rápida para quienes necesiten obtener antes la visa, el Gobierno habilitó un nuevo mecanismo que permite acceder a la entrevista más rápido a través del pago de una tarifa adicional.

El nuevo mecanismo de Estados Unidos para conseguir una cita acelerada: ¿Cómo funciona?

El Departamento de Estado puso en marcha el Noninmigrant Visa Expedited Appointment Pilot Program, que se propone permitir que determinados solicitantes de visas de turismo y negocios puedan acceder a una entrevista consular dentro de los 10 días hábiles a través del pago de una tarifa adicional.

El beneficio estará sujeto a la disponibilidad de turnos y finalizará el 31 de diciembre de 2026, ya que se trata de un programa piloto.

El procedimiento consiste en:

Completar el formulario DS-160. Pagar la tarifa habitual de solicitud de la visa (MRV). Agendar una cita regular. Si el consulado participante ofrece el beneficio y el solicitante es elegible, aparecerá la opción “Paid Expedite”. Pagar los 750 dólares adicionales dentro del plazo indicado por el sistema para asegurar el turno acelerado.

El Departamento de Estado puso en marcha el Noninmigrant Visa Expedited Appointment Pilot Program El Cronista | Shutterstock y ChatGPT

¿Cuánto se gastaría en total para tramitar la visa americana?

Quienes opten por este programa piloto deberán pagar:

185 dólares : tarifa regular de solicitud de la visa B-1/B-2 (MRV).

750 dólares: tarifa adicional por la cita acelerada.

En total, el costo total asciende a 935 dólares por solicitante.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán acceder a este programa los solicitantes elegibles de visas B1/B2 que cumplen con los siguientes requisitos:

Realicen el trámite en un consulado o embajada participante.

Encuentren disponibilidad de cupos para el servicio acelerado.

Paguen la tarifa adicional.

Se aclara que este monto solo acelera la entrevista consular y no es reembolsable si se rechaza la solicitud.