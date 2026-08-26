Buenas noticias para quienes necesitan gestionar su pasaporte estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos habilitó varias jornadas especiales para presentar la solicitud del pasaporte sin cita previa entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto de 2026, en distintas ciudades del país.

Se trata de las llamadas Ferias Especiales de Aceptación de Solicitudes, que permiten hacer el trámite fuera del horario y los lugares habituales.

Dónde y a qué hora ir a tramitar el pasaporte americano sin cita previa

Según la información oficial del Departamento de Estado, estas son las sedes habilitadas sin necesidad de cita previa (walk-in) para esas fechas:

Jueves 27 de agosto — Miami, Florida: Miami-Dade College – Wolfson Campus (300 NE 2nd Ave), de 10:00 a 14:00.

Sábado 29 de agosto — Miami, Florida: Miami General Mail Facility (2200 NW 72nd Ave), de 8:00 a 15:00.

Sábado 29 de agosto — Clemson, Carolina del Sur: Clemson Post Office (519 College Ave), de 9:00 a 13:00.

En todas estas sedes se atiende por orden de llegada, sin reservar turno. Conviene asistir con tiempo, ya que la demanda en este tipo de eventos suele ser alta y la atención depende del flujo de gente.

El Departamento de Estado de Estados Unidos habilitó varias jornadas especiales para presentar la solicitud del pasaporte sin cita previa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué son las Ferias Especiales de Aceptación de Solicitudes

Las ferias son eventos que organizan las oficinas de aceptación, como oficinas de correo, bibliotecas y tribunales, para ofrecer el servicio de pasaportes por las tardes, los fines de semana o en lugares especiales, fuera del horario y las sedes habituales. Su objetivo es facilitar el acceso al trámite para quienes no pueden acercarse en un día y horario laboral común.

Están dirigidas específicamente a quienes solicitan por primera vez, a los menores de edad y a cualquier persona que deba solicitar en persona utilizando el Formulario DS-11.

Los requisitos que TODOS deben cumplir para obtener el pasaporte sin cita previa

Es importante saber si tu caso corresponde a este trámite presencial. Deben presentarse en persona con el Formulario DS-11:

Quienes solicitan su primer pasaporte

Los menores de 16 años (que siempre tramitan en persona)

Quienes no son elegibles para renovar por correo o en línea

En cambio, muchos adultos que ya tuvieron pasaporte pueden renovarlo por correo o de forma online, sin necesidad de asistir a una de estas ferias. Por eso, antes de ir, conviene verificar si tu caso requiere presentación en persona o si podés hacer el trámite desde tu casa.