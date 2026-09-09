Una botella de plástico se puede convertir en mucho más que un residuo. Este es el concepto y la filosofía detrás de Bonding Eyewear, una marca argentina que fabrica anteojos a partir de envases descartados y que logró desarrollar un modelo negocio sustentable.

La empresa nació en 2019 y actualmente produce alrededor de 1.500 anteojos por mes y trabaja con más de 400 ópticas del país e impulsa el Programa “paga con plástico” que otorga descuentos.

¿Cómo se fabrican un par de anteojos con una botella de plástico?

Bonding Eyewear asegura que una botella de agua mineral de 1.5 litros es suficiente para fabricar un par de anteojos. Este proceso inicia con la recolección de los envases, en las que se puede incluir botellas de bebidas, frascos de shampoo, detergente o potes de yogurt.

Los residuos se trasladan a una planta de reciclaje ubicada en San Fernando y comienza el siguiente proceso:

Se lavan utilizando distintas temperaturas de agua y técnicas de raspaje para retirar etiquetas. El plástico limpio se procesa hasta transformarse en pequeños pellets. Los pellets se introducen en una maquina inyectora y se calientan a aproximadamente 250°C. El material fundido se prensa dentro de las matrices con la forma del armazón y de las patillas. Se realizan tareas de ensamblado, colocación de bisagras y cristales.

Este producto cuentan con protección UV400.

Bonding Eyewear asegura que una botella de agua mineral de 1.5 litros es suficiente para fabricar un par de anteojos. Chat GPT

¿Cuál es la historia de Bonding Eyewear?

Bonding Eyewear comenzó a desarrollarse en 2019, cuando Martín Centeno conoció un pequeño proyecto que buscaba fabricar anteojos a partir de plástico reciclado. Inicialmente ingresó como socio y posteriormente adquirió la participación como cofundador. La compañía consolidó su operación en San Isidro y amplió su presencia en el mercado óptico argentino.

Vende cerca de 1.500 anteojos por mes, distribuye sus productos en más de 400 ópticas, y ya procesó cerca de 100.000 kilos de plástico desde que inició.

¿En qué consiste el programa “Paga con plástico”?

Este programa permite a los consumidores que entreguen residuos plásticos domiciliarios en el local de Bonding de San Isidro y reciban a cambio descuentos para comprar anteojos.

El mecanismo establece un 2% de descuento por cada kilo de plástico entregado, que puede acumularse hasta alcanzar un máximo del 70% con 35 kilos. No es necesario entregar todos los residuos al mismo tiempo, por lo que se puede llevar el plástico en varias tandas hasta decidir usar el beneficio.