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Existen diversas combinaciones para potenciar la higiene del hogar y la mezcla de vinagre blanco con detergente ha ganado preferencia entre aquellos que buscan alternativas más caseras.
La combinación de vinagre blanco y detergente líquido se presenta como uno de los métodos de limpieza más renombrados debido a su capacidad de realizar dos funciones distintas: en primer lugar, desengrasa y en segundo, elimina residuos minerales o de jabón.
Para qué es beneficiosa la combinación de vinagre blanco y detergente
Entre los principales usos que se les atribuyen a esta combinación se encuentran limpiar superficies de cocina como mesadas, hornallas y azulejos, así como eliminar la grasa acumulada en campañas o muebles.
Asimismo, remueven las marcas de agua en griferías o vidrios y son útiles para limpiar lavamanos, duchas y mamparas del baño.
Cómo combinar vinagre blanco con detergente líquido
Para utilizar esta combinación, es preciso combinar una taza de vinagre blanco, una taza de detergente líquido para platos y un pulverizador o botella.
Se debe verter los ingredientes en un recipiente, procurando que no se produzca en exceso la espuma.
Esta mezcla debe ser rociada sobre la superficie a limpiar y dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
Luego, es necesario enjuagar con agua y secar la superficie con un paño limpio.
Es fundamental evitar la mezcla de esta combinación con lavandina y otros productos químicos para prevenir la generación de gases tóxicos.
Razones para considerar la combinación de vinagre blanco y detergente
Se sugiere su utilización debido a que es económica, sencilla de preparar y disminuye la necesidad de productos más corrosivos. Adicionalmente, posibilita la limpieza de diversas superficies con una única mezcla. Sin embargo, no es apta para mármol, granito sin tratar o piedra natural, puesto que el vinagre puede ocasionarles daños.