El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California revisará caso por caso a los conductores con infracciones repetidas. El proceso puede terminar en la suspensión de la licencia de conducir.

La evaluación analiza patrones de choques, condenas y violaciones de tránsito —incluido el paso en semáforo en rojo—. Busca determinar si el conductor es un “operador negligente” bajo el sistema de puntos del estado.

¿Qué revisa el DMV antes de quitar la licencia de conducir?

La audiencia NOTS (Negligent Operator Treatment System) tiene tres objetivos: analizar el historial del conductor, evaluar si califica como operador negligente y definir si corresponde una acción sobre su licencia.

El conductor tiene derecho a presentar pruebas y testificar sobre su propio expediente durante el proceso.

Para decidir, el DMV examina varios factores del historial:

La exactitud del registro del conductor.

Cargos judiciales, choques o condenas pendientes no reflejados aún en el expediente.

Patrones de infracciones o choques repetidos.

Consumo de alcohol vinculado a violaciones graves o accidentes.

Condiciones físicas o mentales relacionadas con el manejo.

El conductor tiene derecho a presentar pruebas y testificar sobre su propio expediente durante el proceso. Chat GPT

¿Cuenta el semáforo en rojo como infracción?

Sí, pasar un semáforo en rojo puede sumar como violación dentro del historial del conductor.

Sin embargo, el DMV no actúa por una infracción aislada: evalúa si existe un patrón repetido de violaciones o choques.

¿Qué pasa si el DMV decide actuar contra la licencia?

Si el conductor pide la audiencia a tiempo y esta no puede realizarse antes de la fecha límite, el DMV otorga una suspensión temporal (“stay”). No puede aplicar sanciones hasta que se celebre la audiencia.

Ese beneficio no aplica siempre. Si hay evidencia de una condición física o mental que representa riesgo inmediato, el DMV puede negar el “stay” y avanzar con la acción igual.

¿Se puede pedir una revisión de la decisión?

Sí. Si el conductor pide una revisión dentro de los 15 días posteriores a la audiencia NOTS y esta no se completa a tiempo, el DMV debe otorgar una nueva suspensión temporal mientras se resuelve.