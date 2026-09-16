El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) exige dos documentos de domicilio para tramitar la licencia REAL ID y rechaza facturas o estados de cuenta que no cumplan con sus condiciones. La medida rige en oficinas de todo el estado, incluidas las de Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Fort Lauderdale.

Florida emite licencias REAL ID desde 2010 , en cumplimiento de la ley federal homónima. El requisito de domicilio aplica a quienes tramitan la credencial por primera vez o actualizan su dirección, según el organismo.

¿Qué documentos de domicilio acepta Florida?

El FLHSMV pide dos comprobantes distintos con el domicilio del solicitante en el estado. No pueden ser del mismo tipo ni provenir de la misma fuente, y tampoco sirve la licencia o el ID vigente como respaldo .

Entre los documentos que el organismo acepta como comprobante de domicilio se encuentran:

Factura de servicios (agua, gas, electricidad, celular o cable), con fecha de emisión de los últimos 60 días

Escritura, hipoteca o resumen mensual de hipoteca

Contrato de alquiler o arrendamiento

Registro de un vehículo, embarcación o casa rodante a nombre del solicitante

El FLHSMV pide dos comprobantes distintos con el domicilio del solicitante en el estado. Chat GPT

¿Qué pasa si las facturas no cumplen el requisito?

Si el domicilio no coincide entre ambos documentos, o si se presenta una casilla postal (PO Box), la oficina rechaza el trámite en el momento. Tampoco se aceptan sobres como comprobante de domicilio.

Quienes no logren reunir los dos documentos pueden presentar un formulario de Certificación de Domicilio, firmado por la persona con la que residen. Ese trámite se completa ante un funcionario de la oficina o con firma certificada por un escribano.