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Al momento de mantener el baño limpio, existen varios trucos que pueden ponerse en práctica. Uno de los más populares consiste en volcar café usado dentro del inodoro y aplicar vinagre blanco alrededor de la base.
Tirar café usado al inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Los restos de café molido que quedan después de preparar una infusión pueden volcarse dentro del inodoro para
- Ayudar a neutralizar malos olores
- Brindar un aroma agradable al baño
Para poner en práctica este truco es necesario verter una pequeña cantidad dentro del inodoro, dejar actuar y luego tirar la cadena.
Aplicar vinagre en la base del inodoro: por qué lo recomiendan
Cuando este ingrediente se aplica en la base del inodoro, permite
- Neutralizar malos olores que puedan permanecer en el baño
- Limpiar tierra y otros residuos
- Disminuir la humedad
- Mantener más fresco el baño
Para este paso de la limpieza, el consejo es rociar una pequeña cantidad de vinagre alrededor del inodoro y luego pasar un paño para distribuirlo de forma pareja.