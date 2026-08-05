Al momento de mantener el baño limpio, existen varios trucos que pueden ponerse en práctica. Uno de los más populares consiste en volcar café usado dentro del inodoro y aplicar vinagre blanco alrededor de la base.

Tirar café usado al inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Los restos de café molido que quedan después de preparar una infusión pueden volcarse dentro del inodoro para

Ayudar a neutralizar malos olores

Brindar un aroma agradable al baño

Para poner en práctica este truco es necesario verter una pequeña cantidad dentro del inodoro, dejar actuar y luego tirar la cadena.

El café usado y el vinagre pueden utilizarse como parte de las rutinas de limpieza del inodoro.

Aplicar vinagre en la base del inodoro: por qué lo recomiendan

Cuando este ingrediente se aplica en la base del inodoro, permite

Neutralizar malos olores que puedan permanecer en el baño

Limpiar tierra y otros residuos

Disminuir la humedad

Mantener más fresco el baño

Para este paso de la limpieza, el consejo es rociar una pequeña cantidad de vinagre alrededor del inodoro y luego pasar un paño para distribuirlo de forma pareja.

Se recomienda siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener los productos lejos del rostro.