Una nueva generación de valijas motorizadas, con scooter incorporado, gana terreno entre viajeros frecuentes en Estados Unidos. Permiten trasladarse sentado sobre ellas a más de 13 kilómetros por hora, sin caminar por el aeropuerto.

La propuesta combina compartimientos tradicionales con motor eléctrico y batería extraíble homologada por la FAA . Esto permite trasladarla en cabina o bodega sin inconvenientes en seguridad. El fenómeno crece entre pasajeros que recorren largas distancias en terminales grandes.

¿Cómo es la valija que funciona como scooter?

El diseño incluye manubrio plegable, ruedas reforzadas y un motor eléctrico en la base. El usuario se sienta sobre la estructura y controla velocidad y dirección desde una aplicación. Algunos modelos alcanzan hasta 13 km/h.

Los precios varían según marca y prestaciones, desde gama media hasta valijas premium que superan los 1.400 dólares . Entre las funciones más buscadas están la carga USB, el bloqueo TSA y una autonomía que en varios modelos supera los 10 kilómetros.

Principales características que ofrecen estas valijas:

Motor eléctrico con control por aplicación

Batería extraíble compatible con normas de la FAA

Uso en modo cabina o bodega

Autonomía de entre 8 y 10 kilómetros por carga

Cierre con bloqueo TSA incluido

Marcas como Airwheel, Modobag y Motorised Suitcase impulsan esta tendencia. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Dónde se puede usar la valija scooter y qué restricciones tiene?

El uso como medio de transporte no está permitido en toda el área del aeropuerto. Varias terminales de Estados Unidos prohíben andar en ellas dentro de pasillos, pistas y zonas de embarque, igual que con patinetas u hoverboards.

Antes de viajar, conviene confirmar con la aerolínea si el modelo está autorizado a bordo, ya que la política varía entre compañías. En controles de seguridad y mangas de embarque, la recomendación es descender y trasladar la valija de forma manual.