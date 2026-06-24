El Ejército de Estados Unidos informó a través de su sitio web oficial un importante cambio en sus normativas de reclutamiento que extiende la edad de los reclutas aceptados.

Con esta modificación, ahora la edad máxima permitida fue siete años elevada sobre el límite anterior, ampliando el rango de elegibilidad de quienes se alistan para formar parte de las Fuerzas.

Nueva edad de reclutamiento: ahora los mayores de 35 años podrán ingresar al Ejército

Con la nueva normativa, el límite de edad para alistarse en el Ejército se extendió de 35 años a 42, por lo que quienes cumplan con todos los requisitos para formar parte, pero sean mayores de 35 tendrán siete años adicionales de ventana para ingresar.

Esta normativa responde a los esfuerzos por mantener la tasa de inscripciones dentro de sus objetivos , luego de que no se hayan alcanzado las cifras pedidas en 2022 y 2023.

Aumentó la edad en la que está permitido reclutarse en el Ejército.

Otro cambio importante que implementó el Ejército

Además, se especificó que todos los interesados en anotarse, pero que tengan en su historial una condena por posesión de marihuana, ya no tendrán que presentar una exención para ser considerados.

En el caso de aquellos que hayan cometido delitos relacionados con drogas y se consideran graves, este permiso aún tendrá que presentarse para poder ser reclutado.