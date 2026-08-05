Limpiar el inodoro es uno de los pasos más tediosos de las rutinas de limpieza, pues el sarro acumulado en las paredes y superficies puede resultar trabajoso de quitar si no se escogen los elementos adecuados.

En ese marco, aunque existen un sinfín de alternativas comerciales para llevar a cabo esta tarea, utilizar la mezcla de sal y hielo en el inodoro es un truco natural y sencillo de implementar para agilizar este momento y remover los residuos con mayor facilidad.

Tirar cubos de hielo con sal en el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Utilizar sal y hielo para limpiar el inodoro es un método casero para ayudar a desprender residuos, reducir manchas y mejorar el olor del sanitario de forma sencilla.

La sal funciona como un abrasivo suave para aflojar la suciedad adherida, mientras que el hielo con su fricción y temperatura puede ablandar los residuos.

Si bien este método no reemplaza la limpieza profunda con cepillo y desinfectante, puede utilizarse como complemento para contribuir a desprender la suciedad antes de frotar el interior de inodoro .

Tirar hielo y sal en el inodoro es un método para casero para limpiarlo. (Fuente: Shutterstock)

Cómo poner en práctica el truco casero de la sal y los cubos de hielo en el inodoro

Para implementar este truco será necesario

Colocar 1 taza de cubos de hielo en el inodoro

Agregar 2 o 3 cucarachas de sal gruesa directamente

Dejar que la mezcla repose entre 5 y 10 minutos para que la suciedad llegue a removerse

Posteriormente limpiar el inodoro como de costumbre

Cada cuánto se aconseja tirar sal y cubos de hielo en el inodoro

El consejo es aplicar esta muestra una vez por semana para realizar una limpieza de mayor profundidad.