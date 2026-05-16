Cuando una persona enviuda en Estados Unidos, el sistema tributario le aplica automáticamente una penalización implícita que puede costarle miles de dólares al año. Sin acción del IRS y sin aviso previo, los viudos y viudas quedan sujetos a reglas fiscales más estrictas que reducen sus deducciones y elevan su carga impositiva. Esta penalización se activa cuando el estatus de declaración cambia de casado con declaración conjunta a soltero. Para 2026, la deducción estándar para parejas es de u$s 32.200, mientras que para solteros cae a u$s 16.100. Además, los tramos impositivos se comprimen, lo que puede elevar la tasa efectiva aunque los ingresos no hayan cambiado. Al fallecer un cónyuge, el sobreviviente pierde el estatus de declaración conjunta y pasa a tributar como soltero, con reglas menos favorables sobre el mismo nivel de ingresos. Para 2026, los mayores de 65 años reciben una deducción adicional de u$s 2.050 como solteros. El proyecto de ley del presidente Donald Trump también incorporó un bono temporal de hasta u$s 6.000 por persona hasta 2028, sujeto a límites de ingresos. Pese a estos alivios parciales, la carga neta para quien queda viudo suele ser mayor. La penalización golpea con mayor fuerza en estos casos: El año del fallecimiento, el sobreviviente aún puede declarar en forma conjunta si no volvió a casarse. Durante los dos años siguientes, puede mantener ese estatus si tiene un hijo dependiente a cargo. Más allá de ese período, hay factores que atenúan el golpe. Si el cónyuge tenía cuentas de inversión, el sobreviviente suele recibir un ajuste del costo base de los activos al valor de mercado al momento del fallecimiento —el llamado step-up in basis—, que puede reducir significativamente el impuesto a las ganancias de capital. Quienes tienen ahorros en cuentas Roth también sienten menos el impacto, ya que esos fondos generalmente no tributan al momento del retiro.