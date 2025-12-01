Inició diciembre y de su mano también lo hizo la temporada de festividades, pues tanto este mes como enero se caracterizan por la celebración de efemérides de relevancia mundial, que dan lugar a feriados para todo el país.

En ese sentido, dentro del cronograma oficial pautado para esta época del año se acercan tres días de descanso obligatorios para todos los empleados federales y para quienes respeten estos asuetos en sus calendarios laborales.

Decretaron triple feriado para todo el país: en qué fechas sucederá

De acuerdo con lo detallado por el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos, el primero de estos días tendrá lugar el próximo jueves 25 de diciembre, donde todo el país celebrará Navidad.

Próximo en el calendario se encuentra el 1ro de enero, donde las actividades cotidianas también se pondrán en pausa para celebrar el comienzo de 2026.

Finalmente, el tercer lunes de enero -que el próximo año caerá el día 19- se llevará a cabo el Día de Martín Luther King, Jr., recordado por su lucha contra la desigualdad racial y a favor de los derechos civiles. Según se indica, durante este día generalmente se realizan tareas comunitarias en honor a Luther King.

Habrá triple feriado para todo el país en diciembre y enero. Fuente: archivo

Descansos nacionales: todos los feriados confirmados en el calendario oficial

De acuerdo con el cronograma 2026, los asuetos son

Año nuevo : 1 de enero

Día de Martín Luther King : 19 de enero

Día de los Presidentes : 16 de febrero

Día de los Caídos: 25 de mayo

Juneteenth : 19 de junio

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre