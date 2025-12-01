La Administración del Seguro Social (SSA) anunció recientemente a todos los beneficiarios cuál es el incremento pautado para 2026 en concepto de ajustes por costo de vida (COLA).

Este aumento se calcula en función de los cambios que figuran en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) de acuerdo con lo determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

En ese sentido, existen quienes recibirán doble aumento como consecuencia de esta medida y comenzarán a ver el incremento en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito antes de fin de año.

Aumento del Seguro Social: de cuánto será

El incremento de beneficios será del 2.8% en 2026, superando el porcentaje fijado para 2025, que fue del 2.5%.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes”, afirma el comunicado oficial.

Se espera que en total este incremento impacte sobre las prestaciones de más de 70 millones de personas en Estados Unidos.

Ya se conoce el incremento COLA fijado para 2026. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Aumento doble del Seguro Social: quiénes comienzan a recibir más dinero antes de fin de año

Aquellas personas que sean beneficiarias del Seguro Social y, además, reciban su Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cobrarán “doble aumento”, pues el incremento COLA se aplicará de manera individual sobre cada prestación.

Si bien el aumento para jubilados comenzará a impactar en enero, los beneficiarios de SSI verán la suba correspondiente aplicada sobre sus pagos el 31 de diciembre, recibiendo parte de este incremento duplicado antes de que finalice 2025.

Cuándo sabré el monto exacto que SSA me aumentará

SSA comienza a enviar los nuevos avisos COLA -donde se especifica el monto exacto que se recibirá con el aumento aplicado y cuándo se entregarán los primeros pagos- a principios de diciembre.

Estas notificaciones se encontrarán disponibles en la cuenta de my Social Security de cada beneficiario, siempre y cuando haya sido creada antes del 19 de noviembre. De lo contrario, se enviará por correo.

“Enviamos avisos de COLA durante todo el mes de diciembre. Es posible que su amigo o familiar reciba su aviso por correo antes que usted. Espere hasta enero antes de comunicarse con nosotros”, indican las autoridades.