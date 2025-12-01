El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que depositará 17,000 dólares en las cuentas bancarias de los ciudadanos que cumplen con un determinado requisito. Este dinero se entrega en forma de asistencia financiera para quienes batallan contra el aumento de la inflación y el Costo de Vida (COLA).

Las autoridades federales mantienen vigentes una serie de programas estatales con fines económicos. Los agentes de dichas entidades evalúan la elegibilidad de los postulantes y determinan quiénes están habilitados a recibir los cheques.

Es oficial: Estados Unidos deposita 17,000 dólares en estas cuentas bancarias

El Servicio de Ingreso Suplementario (SSI) es uno de los programas de la Administración del Seguro Social (SSA) más solicitados en Estados Unidos. Se entrega a personas con discapacidades, ceguera o ingresos por debajo de los 2,000 dólares mensuales.

El programa de SSI es uno de los más solicitados en Estados Unidos. Fuente: Archivo. Fuente: narrativas-ar

Como en los diferentes programas del Gobierno, una persona puede inscribirse de forma individual, recibiendo un total de 967 dólares, o en parejas. Quienes seleccionan la segunda opción reciben un total de 1,450 dólares en el 2025, esto equivale a un total de 17,400 dólares al año.

¿Cuándo se reciben los depósitos de SSI?

A diferencia de los pagos del Seguro Social, cuyas fechas de entrega se establecen en base a varios factores, todos los pagos de SSI se realizan el primer día de cada mes.

Las fechas de depósito pueden variar si dicho día coincide con un feriado federal o un día de fin de semana. En ese caso, las autoridades adelantan el pago al primer día hábil previo.

¿Cómo solicitar mi beneficio de SSI?