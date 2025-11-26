El calendario oficial de días festivos federales contempla un total de 11 fechas en total consideradas feriados, destinadas a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

Estos días especiales se repiten anualmente brindando jornadas de descanso obligatorio a los empleados federales y trabajadores de instituciones que deciden respetar este cronograma.

En ese sentido, es esencial conocer en qué fecha caerán estas festividades en 2026 con el fin de poder organizar la agenda con anticipación.

Feriados federales: calendario confirmado para 2026

De acuerdo con el cronograma oficial compartido por las autoridades, los feriados 2026 están pautados de la siguiente manera

Año nuevo : 1 de enero

Día de Martín Luther King : 19 de enero

Día de los Presidentes : 16 de febrero

Día de los Caídos: 25 de mayo

Juneteenth : 19 de junio

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el calendario oficial de feriados. Imagen: archivo.

Información importante sobre estos feriados federales

USA.gov recuerda a todos los ciudadanos que tanto los bancos, como las oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial durante estos días.

Además, pausan su funcionamiento ordinario la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal. No obstante, es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción .

Aunque puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad durante estos días.