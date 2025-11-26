En esta noticia
El calendario oficial de días festivos federales contempla un total de 11 fechas en total consideradas feriados, destinadas a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.
Estos días especiales se repiten anualmente brindando jornadas de descanso obligatorio a los empleados federales y trabajadores de instituciones que deciden respetar este cronograma.
En ese sentido, es esencial conocer en qué fecha caerán estas festividades en 2026 con el fin de poder organizar la agenda con anticipación.
Feriados federales: calendario confirmado para 2026
De acuerdo con el cronograma oficial compartido por las autoridades, los feriados 2026 están pautados de la siguiente manera
- Año nuevo: 1 de enero
- Día de Martín Luther King: 19 de enero
- Día de los Presidentes: 16 de febrero
- Día de los Caídos: 25 de mayo
- Juneteenth: 19 de junio
- Día de la Independencia: 4 de julio
- Día del Trabajo: 7 de septiembre
- Columbus Day: 12 de octubre
- Día de los Veteranos: 11 de noviembre
- Acción de Gracias: 26 de noviembre
- Navidad: 25 de diciembre
Información importante sobre estos feriados federales
USA.gov recuerda a todos los ciudadanos que tanto los bancos, como las oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial durante estos días.
Además, pausan su funcionamiento ordinario la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal. No obstante, es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción.
Aunque puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad durante estos días.