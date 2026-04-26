Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este sábado, 25 de abril de 2026. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día. El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Feliz sábado! Celebremos a San Marcos Evangelista; con la Luna en Leo, confía en tu chispa, honra con una rosa o un mensaje y muestra tu luz con energía vibrante. Te mantendrás al corriente de todas las novedades y en comunicación constante con tu entorno. Es una etapa favorable para presentar ideas, afrontar exámenes o comenzar estudios. Tu capacidad comunicativa se fortalece, destacando por tu claridad mental y tu expresividad. Hace tiempo que buscas generar un ingreso extra y, por fin, las circunstancias empiezan a alinearse para materializarlo. Tu intuición para identificar oportunidades estará especialmente aguda, lo que te permitirá dar pasos más firmes en el terreno económico. Todo lo que manifiestes estará impregnado de creatividad y, con tu toque personal, generarás admiración entre quienes te rodean. Es un periodo ideal para potenciar tus talentos y sumarte a actividades como danza, canto, pintura o teatro, donde podrás desplegar plenamente tu capacidad expresiva. Quienes te quieren pedirán tu compañía y buscarán compartir momentos contigo de forma cercana. Te convertirás en el pilar que mantenga unida a la familia y preserve la calidez del hogar. Honrar a tus padres y antepasados te conectará con una energía interior muy especial. La Luna en tu signo realza tu innata capacidad de liderazgo y te hace irradiar una luz imposible de pasar por alto. Cuando confías en tus talentos, reúnes a los demás y marcas la dirección. Hoy es un buen momento para asumir ese rol y sostener tu presencia con determinación. Estarás cerrando un ciclo lunar, dejando atrás una fase de tu vida y resolviendo viejos pendientes con el pasado. Entenderás que lo esencial habita en tu interior. Se activarán tus capacidades perceptivas y aprenderás a captar los mensajes que lleguen a través de tus visiones. Recobrarás la ilusión por el porvenir y tendrás más claro en qué canalizar tu energía. Es una etapa propicia para sumarte a un grupo, aunque será prudente mantenerte alerta: podrías cruzarte con personas de temperamento dominante que busquen imponerse. Aumentará tu anhelo de reconocimiento y empezarás a idear nuevas estrategias para avanzar y cumplir tus metas. Asumirás el control de tu vida y te alinearás con tu autoridad interior y tu sentido de responsabilidad. Esa determinación te llevará a convertirte en un referente. Sacarás a relucir temas ocultos o reservados y, aunque comprobarás que esas revelaciones son intensas, también te harán más fuerte. Además, la pasión estará al rojo vivo. En la intimidad te sentirás fogoso y con plena libertad para expresarte sin miedos ni pudores. Hoy te sentirás lleno de energía, optimista y con ganas de vivir nuevas experiencias. Es posible que te cruces con personas de peso que te brinden guía y te ayuden a seguir avanzando. Mantén la mente abierta al conocimiento y a las vivencias que otros pueden compartir contigo. Las relaciones, la vida en pareja y las alianzas estarán en primer plano. Colaborar con los demás te dará mayor claridad y una sensación de realización. Sentirás un fuerte deseo de compañía y, si estás sin pareja, buscarás activamente conectar con alguien. Para optimizar tu desempeño, es aconsejable dejar de desvelarte y adoptar la costumbre de levantarte temprano. En el trabajo tendrás un papel destacado, pues varias tareas se coordinarán en torno a ti. Sentirte valioso y reconocido te aportará una satisfacción especial y también beneficiará tu salud. Aries: flotarás en romances llenos de complicidad y frescura. Explora experiencias y deja que la palabra sea tu aliada a la hora de seducir. Y ahora, presta atención a esta frase de Pablo Neruda que refleja tu manera de amar: “Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde.” Tauro: conocerás seres con habilidad comercial que te ayudarán a generar recursos y querrás ganar dinero haciendo lo que te gusta. En medio de ese magnetismo, deja que estas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer revelen tu manera de amar: “Déjame que bese tu boca y que te dé mi piel.” Géminis: tu ingenio y diversión atraerán nuevas experiencias amorosas. Comunicar y compartir juegos de palabras será tu clave. Observa cómo estas palabras de Octavio Paz capturan tu forma de amar: “Quiero que me hables y que me escuches y que juguemos con las palabras.” Cáncer: es momento de escuchar tu sexto sentido y hablar de alma a alma. Te sentirás ayudando al prójimo y conectando con quienes comparten afinidad espiritual. Esta frase de Shakespeare describe tu forma de amar: “Te regalo mi corazón con la confianza de que lo cuidarás.” Piscis: una corriente de armonía y cooperación recorrerá tu hogar, brindándote dicha. Percibirás que puedes hablar de todo con tus seres cercanos y que resignificas el pasado familiar. Esta frase de Jorge Luis Borges captura tu estilo de amar: “El amor es un acto de perdón interminable.” Acuario: te expresarás de forma fresca y juvenil, ganando aplausos a tu paso. En el amor habrá movimiento: podrías recibir dos declaraciones simultáneas. Ahora observa estas palabras de Auguste Rodin que describen cómo amas: “Amar es descubrir en la felicidad del otro tu propia alegría.” Leo: se viene un período de intercambios con gente simpática. Puedes expresar a tus amistades cuánto las aprecias. Si estás soltero, surgirán candidatos en eventos sociales. Observa cómo estas palabras de Charlotte Brontë reflejan tu forma de amar: “Mi corazón te pertenece, sin condición ni medida.” Virgo: la cooperación será clave para alcanzar la cima. En tu trabajo asumirás un rol conciliador y lograrás contentar a todos con tu habilidad para mediar. Ahora te traigo esta frase de Gabriel García Márquez que refleja cómo amas: “No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad de amar.” Libra: la buena fortuna te acompañará y surgirán encuentros que podrían mejorar tu rumbo romántico. Viajes o conexiones inesperadas abren puertas. Ahora mira la frase de Gabriel García Márquez que describe tu manera de amar: “Te amo no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo.” Escorpio: en el amor te esperan desafíos, pero sabrás jugar tus cartas con intensidad. En la intimidad habrá conexión total y cada encuentro dejará huella. Ahora deja que estas palabras de Emily Brontë hablen por ti: “De lo que sea que nuestras almas estén hechas, la suya y la mía son lo mismo”. Sagitario: tu pareja acompañará tus aventuras. Si estás soltero, alguien afín llegará a tu vida; demostrar tu alegría será clave. Fíjate en estas palabras de Antoine de Saint-Exupéry que reflejan cómo amas: “Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.” Capricornio: el clima en tu trabajo se volverá más agradable y entretenido y empezarás a vivir tu rutina con un matiz más liviano. Cuidarte y dedicarte tiempo dará resultados. Y como si lo simple dijera todo, escucha estas palabras de Jorge Luis Borges que definen tu estilo de amar: “Te amo y con eso me basta.”