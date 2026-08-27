Comprar durante un viaje por España puede tener una ventaja fiscal para determinados visitantes. La Agencia Tributaria permite acceder a la devolución del IVA a viajeros cuando se cumplen las condiciones establecidas para el régimen tax free.

El procedimiento se gestiona mediante DIVA, el sistema electrónico desarrollado por Hacienda. Aunque habitualmente se habla de “formulario DIVA”, el documento que recibe el viajero es técnicamente el Documento Electrónico de Reembolso (DER) o Tax Free Form.

Este documento es expedido por el comercio y posteriormente debe ser validado. El sistema permite acreditar electrónicamente la salida de los bienes y continuar con el proceso para recuperar el impuesto abonado durante la compra.

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Quiénes pueden solicitar la devolución del IVA mediante DIVA

Uno de los requisitos fundamentales para acceder a la devolución del IVA a viajeros es la residencia. El comercio debe comprobar que la persona reside fuera de la Unión Europea o, en los supuestos específicos previstos, en Canarias, Ceuta o Melilla.

Para los residentes en terceros países o territorios, el establecimiento debe solicitar el pasaporte y comprobar la información relativa a la residencia. Si el documento no permite acreditarla, puede solicitarse una prueba adicional.

No basta, por tanto, con ser turista o estar temporalmente en España. Lo determinante para este régimen es la residencia habitual del viajero y el cumplimiento del resto de las condiciones previstas para las compras tax free.

Además, la devolución se aplica a bienes adquiridos que salgan efectivamente del territorio correspondiente. Por ello, el procedimiento exige que puedan presentarse los artículos junto con la documentación necesaria cuando se realice la validación.

Qué es el formulario DIVA y cómo funciona el Documento Electrónico de Reembolso

DIVA significa Devolución de IVA a Viajeros y es el sistema digital utilizado por la Agencia Tributaria para gestionar el sellado electrónico de estas operaciones.

El denominado popularmente formulario DIVA es, en realidad, el Documento Electrónico de Reembolso (DER). No se trata de un formulario convencional que el viajero tenga que descargar, rellenar desde cero y presentar después ante Hacienda.

El DER lo expide el establecimiento en el momento de efectuar una compra que reúna los requisitos. Para ello, el comercio debe comprobar previamente los datos del viajero y su residencia.

Una vez emitido, el Documento Electrónico de Reembolso debe ser validado al producirse la salida correspondiente. Esta validación es fundamental para acreditar ante Hacienda que los bienes adquiridos han abandonado el territorio en las condiciones previstas.

Cómo solicitar la devolución del IVA paso a paso

El proceso comienza en el propio establecimiento. Al efectuar la compra, el viajero debe acreditar que cumple los requisitos para acogerse al régimen de devolución del IVA a viajeros y solicitar al comercio el correspondiente DER.

Antes de abandonar el territorio, deberá realizar la validación del Documento Electrónico de Reembolso. Para completar este trámite pueden ser necesarios el pasaporte, los bienes adquiridos, la documentación de compra y el propio DER.

Una vez que la Aduana valida electrónicamente la salida, el viajero puede continuar con el reembolso. Existen diferentes vías para recuperar el dinero dependiendo de cómo se haya gestionado la operación.

Cuando interviene una entidad colaboradora, debe tratarse de una empresa previamente autorizada por la Agencia Tributaria. El viajero presenta el documento electrónico visado y recibe el IVA correspondiente, descontada la comisión autorizada de la entidad.

Hacienda introduce una novedad en DIVA en 2026

La Agencia Tributaria incorporó una modificación al sistema el 23 de junio de 2026. Desde esa fecha es posible presentar determinados documentos relacionados con los DER utilizando el Código Seguro de Verificación (CSV) sin necesidad de disponer de NIF.

El código aparece al final del DER o Tax Free Form. La medida afecta al trámite habilitado para contestar requerimientos, realizar alegaciones o aportar documentos y justificantes relacionados con estos expedientes.

Esto no significa que se hayan eliminado los requisitos generales para obtener la devolución del IVA a viajeros. La novedad facilita una gestión telemática concreta vinculada al DER para personas que no cuentan con NIF español.

Hacienda también recordó en febrero de 2026 que, cuando el reembolso se realiza mediante una entidad colaboradora, únicamente puede recurrirse a aquellas que hayan recibido previamente autorización de la AEAT.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

Qué documentos pueden pedir para recuperar el IVA de las compras

Para completar la devolución del IVA a viajeros, es importante conservar la documentación de la compra y aquella que permita acreditar la identidad y residencia. El documento central del procedimiento es el DER.

Según la Agencia Tributaria, dependiendo del caso, el viajero deberá disponer de:

Pasaporte: permite identificar al viajero y es solicitado por el comercio a los residentes en terceros países.

Documento que acredite la residencia habitual: puede ser necesario cuando el pasaporte no permite comprobar que la residencia se encuentra fuera de la Unión Europea.

Documento Electrónico de Reembolso (DER): también denominado Tax Free Form , es expedido electrónicamente por el comercio y contiene los datos de la operación.

Documentación o justificantes de la compra: deben conservarse durante el proceso de devolución.

Bienes adquiridos: aunque no son un documento, deben poder presentarse cuando sean requeridos para comprobar que los productos salen efectivamente del territorio.

Antes de abandonar el territorio correspondiente, el viajero debe realizar la validación electrónica del DER. Este paso permite acreditar la salida de los bienes y es imprescindible para continuar con el procedimiento de devolución.

Por tanto, tener el llamado popularmente “formulario DIVA” no implica que Hacienda vaya a devolver automáticamente el IVA. El viajero debe cumplir los requisitos del régimen, contar con el DER y completar correctamente su validación antes de solicitar el reembolso.