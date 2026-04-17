El 15 de abril, la Gobernadora Demócrata Kathy Hochul abrió las inscripciones al programa de asistencia para refrigeración en hogares de bajos ingresos. El denominado Home Energy Assistance Program (HEAP) ayuda cada año a más de 1,4 millones de viviendas a cubrir. Esta es una gran oportunidad para quienes no pueden acceder a este tipo de aparatos por su situación financiera, ya que les permitirá atravesar los meses de altas temperaturas sin tantas molestias. Está destinado a hogares con ingresos bajos o moderados que necesitan asistencia para afrontar temperaturas extremas, especialmente durante olas de calor o frío intenso. No es un beneficio universal sino que está focalizado en población vulnerable y exige cumplir condiciones específicas. Para acceder a ello el requisito central es no superar los límites de ingresos mensuales definidos por el estado, aunque también pueden calificar automáticamente quienes reciben ayudas como SNAP, SSI o asistencia temporal. A esto se suma un criterio de vulnerabilidad, o sea, cuando el hogar debe incluir al menos una persona mayor de 60 años, un niño menor de 6 o alguien con una condición médica que se agrave con el calor o el frío. El hogar no debe contar con un equipo de aire acondicionado en buen estado (o el existente debe tener más de cinco años), no haber recibido este mismo beneficio en los últimos cinco años y contar con al menos un integrante con estatus migratorio elegible. Durante los meses fríos, la variante para calefacción ayuda a pagar facturas de servicios como gas, electricidad o combustible para calefacción. Este subsidio puede aplicarse directamente a la cuenta del proveedor energético o entregarse como un crédito para evitar cortes del servicio en hogares vulnerables. En el verano, el beneficio cubre hasta USD 800 para equipos estándar, como unidades de ventana o portátiles, y puede alcanzar los USD 1.000 si se requiere instalación especial, como en equipos de pared. Se otorga un solo beneficio por hogar, las solicitudes se procesan por orden de llegada y el programa permanece abierto únicamente hasta que se agotan los fondos asignados. Por eso, aunque alguien cumpla con todos los requisitos, no hay garantía de acceso si aplica tarde. Está destinado a hogares con ingresos bajos o moderados que necesitan asistencia para afrontar temperaturas extremas, especialmente durante olas de calor o frío intenso. Uno de los factores determinantes para acceder al HEAP es el nivel de ingresos del hogar: A partir de ese punto, el esquema suma aproximadamente USD 687 adicionales por cada integrante extra, lo que permite ampliar el alcance del programa a familias más numerosas sin perder el criterio de asistencia focalizada.