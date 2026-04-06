La ciudad de Nueva York dio un paso clave en materia social: un nuevo proyecto busca ampliar el acceso al transporte público gratuito para miles de residentes con bajos ingresos. La medida, que gana impulso en 2026, apunta a aliviar el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo y podría cambiar la dinámica diaria de millones de usuarios. El plan se enmarca en una estrategia más amplia de inclusión económica impulsada por la administración local y el Concejo, en medio de un contexto donde el precio del transporte impacta directamente en el acceso al trabajo, la educación y los servicios básicos. La iniciativa se basa en la expansión del programa Fair Fares, que actualmente ofrece descuentos en el transporte, pero que ahora busca ir más allá: cubrir el 100% del costo de los viajes para personas de bajos ingresos. Según el proyecto, el beneficio podría alcanzar a más de 1,3 millones de neoyorquinos, aunque actualmente solo una parte de ese universo está inscripta. El programa está dirigido a residentes cuyos ingresos se ubican dentro de ciertos límites vinculados al nivel de pobreza federal, lo que incluye a trabajadores con salarios bajos, familias vulnerables y personas que dependen de asistencia estatal. La propuesta no solo busca aliviar el bolsillo, sino también generar efectos más amplios. Diversos análisis sostienen que el transporte público gratuito puede mejorar el acceso al empleo, reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social. Además, se espera que el uso del sistema aumente significativamente, como ya ocurrió en otras ciudades donde se eliminaron tarifas. Esto también podría contribuir a reducir el tráfico y mejorar el ambiente urbano. Sin embargo, el desafío principal es el financiamiento. La ampliación del programa implicaría un costo adicional de entre 150 y 175 millones de dólares anuales, lo que abre el debate sobre cómo sostener la medida en el tiempo. La iniciativa también se cruza con otras propuestas dentro de la política local. El alcalde Zohran Mamdani, por ejemplo, planteó la posibilidad de avanzar hacia un sistema aún más ambicioso: transporte gratuito para todos los usuarios, aunque esa idea enfrenta mayores obstáculos presupuestarios. Mientras tanto, la expansión del beneficio para sectores vulnerables aparece como un punto intermedio viable y con alto impacto inmediato.