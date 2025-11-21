El calendario nacional de feriados federales está conformado por un total de once fechas, donde las actividades cotidianas se ponen en pausa para destinar el día a la conmemoración de efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, para la última semana de noviembre está pautado un nuevo asueto en todo el país y, si bien no dará lugar a un fin de semana largo por no celebrarse un lunes, si permitirá a miles de personas cortar la rutina para celebrar.

En qué fecha será el próximo feriado para todo el país

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre, que este año caerá 27 del mes, brindando un día de descanso a mitad de semana para compartir la tradicional comida festiva.

El asueto fue oficializado por el Congreso en 1941 y es conocido por ser uno de los más favorecedores para el turismo.

De acuerdo con USA.gov, la tradición conmemora la primera cosecha exitosa compartida entre nativos americanos y colonos. En 1789 George Washington declaró a esta festividad como una de índole nacional y en 1863 Lincoln decretó que se festejaría año tras año el último jueves de noviembre.

Después de este feriado tan sólo resta Navidad. Imagen: archivo.

Información esencial que todos deben conocer sobre este feriado de noviembre

Durante los días fijados dentro del calendario oficial, las oficinas gubernamentales no esenciales -incluidos los DMVs y correos postales-, ciertos negocios del sector privado -como Walmart- y los bancos permanecen cerrados al público.

Es fundamental considerar que, aunque las instituciones bancarias no brindan atención presencial en sus sucursales, tanto banca online como aplicaciones bancarias y ATMs estarán disponibles para realizar operaciones básicas.

Debo trabajar igual durante el feriado: ¿me pagarán extra?

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) no obliga a ningún empleador a realizar pagos adicionales a quienes trabajen días de descanso, feriados o fines de semana.

Durante estos días, se otorga el salario correspondiente, a no ser que el trabajador disponga de un contrato en el que se acuerda diferencialmente realizar un pago extra por trabajar durante festividades.