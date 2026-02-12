Una de las mayores preocupaciones que comparten nativos e inmigrantes es el costo de vida de Estados Unidos, especialmente en ciudades en las que los precios se inflan en sobremanera por la concentración, particularmente con los alquileres. Mientras en algunas ciudades el alquiler supera los USD 3.000 por mes y se lleva buena parte del salario, en otras todavía es posible encontrar opciones por menos de USD 1.000. La brecha es cada vez más marcada y revela cómo cambia el mapa del costo de vida en el país. Las ciudades más caras para alquilar en Estados Unidos se concentran en áreas metropolitanas como San Jose, San Francisco, New York City y Boston, que lideran los rankings nacionales de renta mediana, precios impulsados principalmente por la alta demanda, salarios elevados y escasez de oferta habitacional. En estos mercados, el alquiler de un departamento de un dormitorio suele ubicarse entre USD 2.500 y más de USD 3.500 mensuales, dependiendo del barrio y la cercanía a centros laborales. En zonas premium de Manhattan o Silicon Valley, los valores pueden superar ampliamente ese rango. Incluso unidades tipo estudio rara vez bajan de los USD 2.000. Los alquileres más accesibles se encuentran mayormente en ciudades como Oklahoma City, Birmingham, Little Rock y Wichita. Estos territorios presentan algunos de los valores promedio más bajos del mercado nacional. En estas áreas, un departamento de una dormitorio puede encontrarse en un rango aproximado de USD 800 a USD 1.200 mensuales, e incluso menos en barrios periféricos o en unidades más pequeñas. La diferencia con las grandes urbes costeras puede superar los USD 1.500 por mes por una vivienda similar en tamaño. El menor costo responde a factores como menor presión demográfica, disponibilidad de terrenos para expandir la oferta y economías locales con menor concentración de industrias de altos ingresos.