Ahora los inmigrantes indocumentados en Nueva York pueden obtener una licencia de conducir mediante un sistema oficial de puntos que no exige estatus migratorio regular. La normativa estatal continúa vigente y permite que cualquier residente mayor de 16 años acceda al trámite si cumple con los requisitos de identidad.. La medida, que contrasta con la línea migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump, se aplica en todo el estado de New York y es gestionada por el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV). El trámite exige reunir 6 puntos en documentación válida para acreditar identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado. Entre los documentos aceptados se encuentran pasaporte extranjero vigente, matrícula consular, tarjeta de identificación municipal o licencia extranjera válida, cada uno con un valor determinado dentro del esquema oficial. Si el solicitante no posee número de Seguro Social, puede presentar una declaración jurada que así lo indique. Una vez completado el requisito de puntos, el interesado debe aprobar el examen teórico, obtener el permiso de aprendizaje y posteriormente rendir la prueba práctica de manejo para acceder a la licencia estándar. La licencia emitida es una licencia estándar estatal, válida para conducir dentro de Nueva York, pero no sirve como identificación federal ni habilita para abordar vuelos internos que requieran identificación REAL ID. Tampoco modifica la situación migratoria del titular. La vigencia de esta normativa mantiene al estado entre los estados que permiten a migrantes sin estatus regular acceder a documentación de conducción, lo que impacta directamente en el acceso al trabajo, la contratación de seguros y la regularización administrativa en la vida cotidiana.