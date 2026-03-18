En la actualidad, este país de la región latinoamericana se destaca como un actor militar relevante, junto a Brasil y se establece como una nación que puede ser considerada por las potencias más influyentes, como China y Estados Unidos. Asimismo, posee uno de los ejércitos más poderosos de la región, dado que promueve su autosuficiencia tecnológica y refuerza su industria de defensa. En paralelo, su infraestructura marítima mantiene presencia constante en ambos océanos, con flotas destinadas a patrullaje, vigilancia costera y apoyo logístico. Esta combinación de fuerzas convierte al país en un punto de referencia regional en operaciones que requieren movilidad y control territorial. Este país cuenta con un despliegue significativo de aeronaves destinadas a vigilancia, transporte y apoyo táctico, lo que fortalece su alcance interno y su velocidad de respuesta ante emergencias. La amplitud de su territorio y la diversidad de sus fronteras obligaron a estructurar un sistema aéreo robusto, capaz de operar con continuidad y en condiciones complejas. México ocupa el segundo lugar entre los ejércitos más poderosos de América Latina de acuerdo con el ranking Global Firepower, solo por detrás de Brasil. Esa posición responde al tamaño de su fuerza activa, una de las más numerosas de la región y a su creciente capacidad para mantener operaciones en zonas amplias y de difícil acceso. El poder militar mexicano se distingue por su notable adaptabilidad. Las fuerzas armadas del país operan en contextos que requieren habilidades diferentes a las de los conflictos convencionales, abarcando desde el control de fronteras hasta la vigilancia de rutas estratégicas y la respuesta ante amenazas transnacionales. Esta realidad ha fortalecido su entrenamiento y la flexibilidad de sus unidades. La logística constituye uno de los pilares fundamentales de su ascenso. La capacidad de movilizar grandes contingentes, abastecerlos y sostener operaciones prolongadas le otorga la posibilidad de mantener una presencia continua en áreas críticas. Esto amplifica su influencia regional y lo posiciona como un socio estratégico relevante en misiones de cooperación.