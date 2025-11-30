La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) ha alcanzado un hito significativo con la incorporación de tres nuevos cazas F-35A Lightning II en la Base Aérea de Jacksonville, Florida.

Con esta reciente entrega, el total de aeronaves de quinta generación que han sido recibidas por el país se eleva a 500 unidades, reafirmando al F-35A como el programa de defensa más crucial de las últimas décadas.

La nueva era aérea de Estados Unidos: los aviones de vanguardia del escuadrón “Boxin’ Gators”

Con esta incorporación, Florida se convierte en el cuarto estado con una unidad equipada con F-35A, sumándose a Vermont, Wisconsin y Alabama.

Las aeronaves, con números de serie 22-5816, 22-5817 y 22-5865, fueron asignadas al 159º Escuadrón de Caza “Boxin’ Gators”, que forma parte de la Guardia Aérea Nacional de Florida y del 125º Ala de Caza. Estos aparatos reemplazarán gradualmente a los F-15C y F-15D, modelos que han estado en servicio durante varias décadas.

Un hito histórico para Estados Unidos con la entrega del avión número 500

El plan de la USAF contempla la entrega de 1.763 unidades del F-35A en los próximos años, con el objetivo de sustituir a los cazas F-16 y F-15 en diversas bases del país. Este avance consolida al Lightning II como el pilar tecnológico y estratégico de la aviación militar estadounidense en el siglo XXI.

Uno de los recién llegados, identificado como AF-479 22-5816, ha sido registrado como el F-35A número 500 en operación para la USAF.

Originalmente, este avión estaba destinado a la Fuerza Aérea de Turquía, pero tras la adquisición de sistemas antiaéreos rusos S-400, el país fue excluido en 2019 del programa internacional del F-35 durante la administración de Donald Trump.

Para recibir al Lightning II, la Guardia Aérea de Florida llevó a cabo inversiones significativas en infraestructura. Se construyó un nuevo complejo de simuladores, se modernizó la ventilación del hangar principal para reducir la firma térmica de las operaciones y se inició la construcción de una instalación climatizada destinada a la carga de armamento en los F-35A.

Además, en coordinación con la Autoridad de Aviación Civil de Jacksonville, se trabaja en la ampliación de las calles de rodaje del aeropuerto internacional, con el fin de facilitar el despliegue de estas aeronaves de última generación.