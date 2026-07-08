La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.621 este miércoles, 8 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 2.43%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.25%, mientras que en el último año cayó 0.45%, reflejando un repunte reciente pese a una ligera tendencia anual a la baja.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.68%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.33%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.