Al cierre de mercados de este miércoles, 8 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3337.76. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.46%.

El Peso colombiano mostró un desempeño descendente: en la última semana retrocedió 1.46% y en el último año acumuló una caída de 13.81%, indicando una tendencia bajista sostenida.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 9.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.