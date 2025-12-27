La visa americana y el pasaporte son documentos indispensables para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, ya que las autoridades migratorias los solicitarán antes de habilitar la entrada al país.

No obstante, los mexicanos que califiquen para tramitar una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y viajen por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México hacia Estados Unidos, no deberán presentar ninguna otra credencial.

El BCC también puede proporcionarse al viajar en avión o por barcos que visiten puertos extranjeros; sin embargo, en estos casos será necesario acompañar la presentación con un pasaporte válido.

Ingreso legal a Estados Unidos: ¿Quiénes pueden viajar sin visa ni pasaporte?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indica que la BCC es una tarjeta laminada que incorpora tecnología avanzada, lo que permite a las autoridades verificar la identidad de su portador.

En términos generales, este documento posee una validez de 10 años, durante los cuales puede ser utilizado para realizar múltiples viajes. Además, habilita a los mexicanos que la presenten a quedarse en el país por períodos cortos, siempre que el motivo esté justificado bajo los propósitos de turismo o negocios.

Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permitirá que ingresen legalmente al país todos los extranjeros que puedan mostrar este documento

¿Quiénes son elegibles para tramitar el documento de ingreso legal sin visa a Estados Unidos?

Para obtener este documento, es imperativo cumplir con ciertos requisitos fundamentales.

Ser mexicano y residir en México al momento de la tramitación.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2.

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Guía para ingresar legalmente a Estados Unidos: información esencial para quienes tramitan este documento

Quienes posean un BCC y accedan por vía terrestre o marítima tendrán la autorización para visitar la “zona fronteriza” por un máximo de 30 días. Las áreas permitidas son

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

“Al presentar un pasaporte, el BCC actúa como una visa B, permitiendo el ingreso a cualquier parte de los Estados Unidos a través de cualquier medio de transporte”, aseguran las autoridades.