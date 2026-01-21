En esta noticia

La Administración del Seguro Social (SSA) especifica a todos los familiares de beneficiarios fallecidos, cuáles son los casos en los que pueden cobrar una prestación mensual basada en el historial laboral del difunto.

Para poder acceder a este tipo de pagos, conocidos como “beneficios por Sobrevivientes”, es necesario cumplir con las edades y tipo de vínculos requisitorios.

Quiénes pueden recibir dinero mes a mes

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, pueden tener derecho a esta prestación excónyuges casados durante al menos 10 años y cónyuges que

  • Tengan más de 60 años o entre 50 y 59 y una incapacidad
  • Estuvieron casados al menos 9 meses antes del fallecimiento
  • No se volvieron a casar antes de cumplir 60 años
Los familiares de un beneficiario difunto pueden recibir una pensión mensual en función del historial laboral del fallecido. Fuente: archivo.
Los hijos también pueden tener derecho a acceder a la prestación si no están casados y

  • Tienen 17 años o menos
  • Tienen 18 o 19 años y asisten a una escuela K-12 a tiempo completo
  • Tienen cualquier edad, pero desarrollaron una incapacidad a los 21 años o menos.

Existen ciertas excepciones a estas reglas, que deben consultarse con la agencia si se intenta reclamar.

Este tipo de prestación puede solicitarse clicando este link

Cuánto dinero se puede recibir mes a mes

Según se indica, para los cónyuges los pagos comenzarán en el 71.5% del beneficio del fallecido y aumentarán en función de cuánto tiempo se espere para reclamar. Los ejemplos de SSA son los siguientes

  • Más del 75 % a los 61 años.
  • Más del 80 % a los 63 años.
  • Más del 90 % a los 65 años.

En el caso de los hijos, por lo general la porción a recibir es equivalente al 75% de los beneficios, aunque existen límites por familia.

“Podemos reducir los pagos de todos para mantenernos por debajo de este límite. Los excónyuges no cuentan para los beneficios máximos de familia”, se indica.