A mediados de este mes, el Departamento de Estado anunció a través de su sitio web oficial que, en línea con una directiva del presidente Donald Trump, dentro de las próximas horas Estados Unidos suspenderá la emisión de visa de inmigrante a ciudadanos de 75 países.

Dentro de la lista, se encuentran siete países de América Latina que, mientras la medida permanezca en vigencia, no podrán solicitar este tipo de visado, esencial para quienes desean quedarse el país de manera permanente.

Alerta roja por la visa americana: que países de América Latina no podrán tramitarla y desde cuándo

Las emisiones de visados de inmigrante se suspenderán desde el miércoles 21 de enero para nacionales de 75 países. De la región latinoamericana esto impacta sobre

Brasil

Colombia

Cuba

Guatemala

Haití

Nicaragua

Uruguay

Las autoridades indicaron que la medida responde a que los ciudadanos de estos países “deben ser financieramente autosuficientes y no suponer una carga económica para los estadounidenses”, por lo que sus visados estarán en pausa para “ garantizar que no utilicen la asistencia social ni se conviertan en una carga pública ”.

Esta normativa no aplica a ningún ciudadano con doble nacionalidad que solicite utilizando un pasaporte válido de una nación no incluida en la lista.

La medida involucra a 7 países de la región latinoamericana. Fuente: archivo.

Lista completa de países que no podrán tramitar estas visas americanas

Según se detalla en el listado oficial, los países sobre los que rige la medida son

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen

Información esencial que todos deben conocer sobre esta prohibición de Estados Unidos

Las autoridades afirman que se trata de una “pausa” y no una medida definitiva.

“Los solicitantes que sean nacionales de países afectados pueden presentar solicitudes de visado y asistir a entrevistas, y el Departamento seguirá programando citas para solicitantes, pero no se emitirán visados de inmigrante”, se indica.

Es importante destacar que ningún visado de turista se verá afectado por la medida -pues pertenecen a la categoría de “no inmigrante” y que tampoco se revocarán visados ya emitidos.