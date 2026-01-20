En esta noticia
Estados Unidos confirmó la suspensión inmediata de la emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países, una medida que entra en vigor desde el miércoles 21 de enero y que impacta de forma directa en miles de solicitantes que esperaban avanzar con su proceso migratorio.
La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y responde a criterios de seguridad, verificación documental y cooperación internacional.
Qué visas quedan suspendidas a partir de mañana
La suspensión alcanza a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos. Entre ellas se incluyen:
- Visas por reunificación familiar
- Visas por oferta laboral permanente
- Categorías especiales de inmigración
Las visas de no inmigrante pueden quedar sujetas a controles adicionales, pero no están totalmente prohibidas.
Prohíben las visas de todos los extranjeros provenientes de estos países
El Gobierno de Donald Trump informó que la suspensión aplica a nacionales de 75 países, seleccionados según evaluaciones de seguridad, confiabilidad de documentos, cooperación consular y control de identidad.
El listado completo no siempre se publica en un único comunicado, pero la aplicación es automática por nacionalidad, independientemente del lugar de residencia actual del solicitante.
De América Latina, la medida rige sobre estos países:
- Brasil
- Colombia
- Cuba
- Guatemala
- Haití
- Nicaragua
- Uruguay
Qué pasa con quienes ya tenían un trámite en curso
Las autoridades aclararon que:
- Entrevistas consulares pueden ser canceladas o reprogramadas
- Solicitudes aprobadas pueden quedar en pausa antes de la emisión del visado
- No se emitirán nuevas visas mientras dure la suspensión
Los casos quedarán registrados, pero no avanzarán hasta nuevo aviso oficial.
¿Es una prohibición permanente?
No necesariamente. La suspensión es temporal, pero sin fecha de finalización confirmada. La reanudación de las visas dependerá de revisiones periódicas y de que los países afectados cumplan con los estándares exigidos por Estados Unidos.