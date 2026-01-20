Suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos y se encuentren en esta condición: será de manera inmediata (foto: archivo).

Estados Unidos confirmó la suspensión inmediata de la emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países, una medida que entra en vigor desde el miércoles 21 de enero y que impacta de forma directa en miles de solicitantes que esperaban avanzar con su proceso migratorio.

La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y responde a criterios de seguridad, verificación documental y cooperación internacional.

Qué visas quedan suspendidas a partir de mañana

La suspensión alcanza a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos. Entre ellas se incluyen:

Visas por reunificación familiar

Visas por oferta laboral permanente

Categorías especiales de inmigración

Las visas de no inmigrante pueden quedar sujetas a controles adicionales, pero no están totalmente prohibidas.

Estados Unidos suspenderá la emisión de visas para extranjeros provenientes de 75 países. (foto: archivo).

Prohíben las visas de todos los extranjeros provenientes de estos países

El Gobierno de Donald Trump informó que la suspensión aplica a nacionales de 75 países, seleccionados según evaluaciones de seguridad, confiabilidad de documentos, cooperación consular y control de identidad.

El listado completo no siempre se publica en un único comunicado, pero la aplicación es automática por nacionalidad, independientemente del lugar de residencia actual del solicitante.

De América Latina, la medida rige sobre estos países:

Brasil

Colombia

Cuba

Guatemala

Haití

Nicaragua

Uruguay

Qué pasa con quienes ya tenían un trámite en curso

Las autoridades aclararon que:

Entrevistas consulares pueden ser canceladas o reprogramadas

Solicitudes aprobadas pueden quedar en pausa antes de la emisión del visado

No se emitirán nuevas visas mientras dure la suspensión

Los casos quedarán registrados, pero no avanzarán hasta nuevo aviso oficial.

¿Es una prohibición permanente?

No necesariamente. La suspensión es temporal, pero sin fecha de finalización confirmada. La reanudación de las visas dependerá de revisiones periódicas y de que los países afectados cumplan con los estándares exigidos por Estados Unidos.