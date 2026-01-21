La visa americana y el pasaporte son documentos esenciales para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para presentarlos, las autoridades los solicitarán en los controles para poder habilitar el traslado.

Sin embargo, los mexicanos que quieran visitar las zonas fronterizas del país por turismo o negocios y durante períodos cortos, podrán hacerlo sin presentar este combo de permiso e identificación internacional, sino tan sólo un único plástico: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Sin visa americana ni pasaporte: los viajes que se pueden realizar con este documento

Quienes crucen la frontera por tierra o por mar con este documento y no tengan inconvenientes en los controles de seguridad, tendrán permiso para permanecer en el país durante un máximo de 30 días.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Archivo.

Zona fronteriza: así se conforma

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Si el documento se presenta junto con un pasaporte, puede utilizarse con el mismo propósito que una visa B1/B2.

Cómo se tramita este documento para ingresar al país sin visa americana ni pasaporte

Aunque el pasaporte no es necesario para viajar de manera fronteriza, si se requiere uno válido al momento de tramitar la BCC. Para que esta gestión pueda realizarse se deben cumplir además los siguientes requisitos

Ser mexicano y residir en México Cumplir con todos los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 Poder demostrar vínculos sólidos con México

El trámite se realiza en la Embajada de Estados Unidos en México en el consulado más cercano