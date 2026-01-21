En esta noticia

La muerte de un familiar no solo representa una época dolorosa y de una intensa carga emocional, sino que también el comienzo de trámites y procesos burocráticos respecto a la Ley de Sucesiones. Sin embargo, una nueva normativa entró en vigencia en Texas y facilita la distribución de la herencia para muchas familias.

El dinero y la repartición de bienes puede ser, a su vez, un motivo de discusión y grieta en los hogares. Por lo que las leyes que engloban el derecho a la herencia son de suma importancia para mantener un orden.

Texas elimina los impuestos sobre la Ley de Sucesiones y cobrar la herencia ahora es más simple

En noviembre del 2025 los residentes de Texas votaron a favor de la Enmienda que prohíbe los impuestos sobre la propiedad de un difunto o la transferencia de patrimonio, o Proposition 8 como se la conoce en inglés. Esta normativa establece que las autoridades estatales no pueden imponer impuestos de sucesión o herencia.

Si bien los residentes del estado estaban libres de este impuesto desde el 2015, a partir de otras políticas, en el 2025 se ratificó la decisión de prohibir a la legislatura la posibilidad de imponer un monto tributario a la herencia.

Texas sancionó una nueva enmienda sobre la herencia y la Ley de Sucesiones. Fuente: Archivo.
La enmienda prohíbe:

  • Impuesto estatal sobre los bienes de una persona fallecida debido a su muerte.
  • Impuesto estatal sobre la transferencia de un patrimonio, herencia, legado, sucesión o donación de una persona, familia, fideicomiso o patrimonio.
  • Impedir que la legislatura aumente la tasa o amplíe la aplicación de un impuesto de ese tipo.

De esta forma, el cónyuge sobreviviente, los hijos o descendientes detallados en el testamento pueden reclamar y recibir el patrimonio del difunto sin pagar una carga tributaria.

¿Qué estados imponen impuestos a la herencia?

Con impuestos sobre el patrimonio

En estos estados, el impuesto se aplica sobre el patrimonio total de la persona fallecida antes de que los bienes sean distribuidos a los herederos, siempre que se supere el mínimo exento fijado por cada jurisdicción.

  • Connecticut.
  • Hawái.
  • Illinois.
  • Maine.
  • Maryland.
  • Massachusetts.
  • Minnesota.
  • Nueva York.
  • Oregón.
  • Rhode Island.
  • Vermont.
  • Washington.
  • Distrito de Columbia.

Con impuestos a la herencia

  • Kentucky.
  • Maryland.
  • Nebraska.
  • New Jersey.
  • Pennsylvania.