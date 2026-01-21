La muerte de un familiar no solo representa una época dolorosa y de una intensa carga emocional, sino que también el comienzo de trámites y procesos burocráticos respecto a la Ley de Sucesiones. Sin embargo, una nueva normativa entró en vigencia en Texas y facilita la distribución de la herencia para muchas familias.

El dinero y la repartición de bienes puede ser, a su vez, un motivo de discusión y grieta en los hogares. Por lo que las leyes que engloban el derecho a la herencia son de suma importancia para mantener un orden.

Texas elimina los impuestos sobre la Ley de Sucesiones y cobrar la herencia ahora es más simple

En noviembre del 2025 los residentes de Texas votaron a favor de la Enmienda que prohíbe los impuestos sobre la propiedad de un difunto o la transferencia de patrimonio, o Proposition 8 como se la conoce en inglés. Esta normativa establece que las autoridades estatales no pueden imponer impuestos de sucesión o herencia.

Si bien los residentes del estado estaban libres de este impuesto desde el 2015, a partir de otras políticas, en el 2025 se ratificó la decisión de prohibir a la legislatura la posibilidad de imponer un monto tributario a la herencia.

Texas sancionó una nueva enmienda sobre la herencia y la Ley de Sucesiones. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La enmienda prohíbe:

Impuesto estatal sobre los bienes de una persona fallecida debido a su muerte.

Impuesto estatal sobre la transferencia de un patrimonio , herencia, legado, sucesión o donación de una persona, familia, fideicomiso o patrimonio.

Impedir que la legislatura aumente la tasa o amplíe la aplicación de un impuesto de ese tipo.

De esta forma, el cónyuge sobreviviente, los hijos o descendientes detallados en el testamento pueden reclamar y recibir el patrimonio del difunto sin pagar una carga tributaria.

¿Qué estados imponen impuestos a la herencia?

Con impuestos sobre el patrimonio

En estos estados, el impuesto se aplica sobre el patrimonio total de la persona fallecida antes de que los bienes sean distribuidos a los herederos, siempre que se supere el mínimo exento fijado por cada jurisdicción.

Connecticut.

Hawái.

Illinois.

Maine.

Maryland.

Massachusetts.

Minnesota.

Nueva York.

Oregón.

Rhode Island.

Vermont.

Washington.

Distrito de Columbia.

Con impuestos a la herencia