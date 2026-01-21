En esta noticia
La muerte de un familiar no solo representa una época dolorosa y de una intensa carga emocional, sino que también el comienzo de trámites y procesos burocráticos respecto a la Ley de Sucesiones. Sin embargo, una nueva normativa entró en vigencia en Texas y facilita la distribución de la herencia para muchas familias.
El dinero y la repartición de bienes puede ser, a su vez, un motivo de discusión y grieta en los hogares. Por lo que las leyes que engloban el derecho a la herencia son de suma importancia para mantener un orden.
Texas elimina los impuestos sobre la Ley de Sucesiones y cobrar la herencia ahora es más simple
En noviembre del 2025 los residentes de Texas votaron a favor de la Enmienda que prohíbe los impuestos sobre la propiedad de un difunto o la transferencia de patrimonio, o Proposition 8 como se la conoce en inglés. Esta normativa establece que las autoridades estatales no pueden imponer impuestos de sucesión o herencia.
Si bien los residentes del estado estaban libres de este impuesto desde el 2015, a partir de otras políticas, en el 2025 se ratificó la decisión de prohibir a la legislatura la posibilidad de imponer un monto tributario a la herencia.
La enmienda prohíbe:
- Impuesto estatal sobre los bienes de una persona fallecida debido a su muerte.
- Impuesto estatal sobre la transferencia de un patrimonio, herencia, legado, sucesión o donación de una persona, familia, fideicomiso o patrimonio.
- Impedir que la legislatura aumente la tasa o amplíe la aplicación de un impuesto de ese tipo.
De esta forma, el cónyuge sobreviviente, los hijos o descendientes detallados en el testamento pueden reclamar y recibir el patrimonio del difunto sin pagar una carga tributaria.
¿Qué estados imponen impuestos a la herencia?
Con impuestos sobre el patrimonio
En estos estados, el impuesto se aplica sobre el patrimonio total de la persona fallecida antes de que los bienes sean distribuidos a los herederos, siempre que se supere el mínimo exento fijado por cada jurisdicción.
- Connecticut.
- Hawái.
- Illinois.
- Maine.
- Maryland.
- Massachusetts.
- Minnesota.
- Nueva York.
- Oregón.
- Rhode Island.
- Vermont.
- Washington.
- Distrito de Columbia.
Con impuestos a la herencia
- Kentucky.
- Maryland.
- Nebraska.
- New Jersey.
- Pennsylvania.