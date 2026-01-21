Una feroz tormenta de nieve se aproxima este fin de semana: cuáles son las zonas en alerta roja por temporal. (Foto: Archivo)

El clima en los Estados Unidos este miércoles 21 de enero estará marcado por un patrón invernal con nieve intensa y condiciones peligrosas en varias regiones del país, según el National Weather Service. En la mayor parte del territorio continental el frío continúa dominando, mientras que los episodios de lluvia que puedan generar tormentas al sur y el sureste, donde un frente húmedo se aproxima desde el Golfo de México y puede provocar lluvia débil en la tarde y noche.

Aunque la lluvia queda hoy en segundo plano, alertas meteorológicas activas por tormenta invernal cubren zonas del noreste, donde las condiciones climáticas adversas incluyen nieve intensa y ventiscas que dificultan los desplazamientos y elevan el riesgo de accidentes en auto y transporte público. Estas condiciones son el principal foco del tiempo para la jornada, con acumulaciones significativas de nieve esperadas en varios puntos del norte del país.

Zonas con probabilidad de lluvia o tormenta invernal

Sur y sureste: lluvia aislada

En el sur y sureste del país, especialmente desde Texas hacia Louisiana y el Golfo de México, los pronósticos oficiales señalan que existe una probabilidad moderada de lluvia ligera durante la tarde de hoy, asociada con un sistema frontal húmedo desde el Golfo.

Este tipo de lluvia en el sur contrasta con el panorama dominante de frío intenso más al norte, pero representa la zona donde la probabilidad de lluvia más alta se concentra hoy, todavía sin alcanzar niveles que indiquen eventos tormentosos severos o acumulaciones significativas en cortos periodos.

Una feroz tormenta de nieve se aproxima este fin de semana: cuáles son las zonas en alerta roja por temporal. (Foto: Archivo)

Noreste y regiones con nieve: foco invernal

En el noreste, en estados como Nueva York, hay alertas de tormenta invernal activas en zonas como Buffalo y Batavia, donde se anticipan nevadas intensas con acumulaciones importantes de nieve y ventiscas. El efecto lago sobre estas áreas puede intensificar la nieve y favorecer que las carreteras y pasos elevados se vuelvan resbaladizos y peligrosos.

Una fuerte tormenta de nieve se aproxima

Según el National Weather Service, una fuerte tormenta invernal se aproxima e impactará en una vasta franja del país hacia el fin de esta semana, desplazándose desde Texas hasta la costa este, incluyendo el Medio Oeste, el sureste y el noreste. Este sistema podría traer nieve intensa, aguanieve y lluvia helada, así como acumulaciones significativas y condiciones de hielo que afectarían la infraestructura eléctrica y el transporte.