Cuidar el piso limpio y reluciente a veces puede ser una tarea complicada, sobre todo cuando se acumulan el polvo, la grasa y la suciedad del día a día.

La buena noticia es que no siempre hace falta recurrir a productos especiales ni químicos costosos.

Si se busca una solución rápida, económica y fácil de aplicar, hay un truco muy simple: mezclar agua, alcohol y unas gotas de detergente neutro.

¿Cómo preparar la mezcla para limpiar el piso?

La preparación es simple y requiere pocos ingredientes. La idea es utilizar una cantidad moderada de cada componente para evitar que el piso quede demasiado húmedo o con restos de detergente.

Para preparar la solución se necesita:

Agua: funciona como base de la mezcla.

Alcohol: puede ayudar a facilitar la evaporación y a remover determinados residuos.

Detergente neutro: contribuye a desprender la suciedad y la grasa.

La cantidad puede adaptarse al tamaño de la superficie que se vaya a limpiar. Lo importante es no excederse con el detergente , ya que una concentración demasiado alta puede dejar residuos sobre el piso.

El truco para limpiar el piso rápido y mantener su brillo

Fuente: El Cronista.

Una vez preparada la mezcla, se puede humedecer el trapeador o mopa y comenzar a limpiar la superficie de manera uniforme.

El secreto está en no empapar el piso. Una cantidad excesiva de líquido puede prolongar el tiempo de secado y, dependiendo del material, favorecer la aparición de marcas.

Después de pasar el trapeador, lo recomendable es permitir que la superficie se seque correctamente; una buena ventilación puede acelerar este proceso.

Antes de aplicar cualquier mezcla casera conviene revisar las indicaciones del fabricante del piso, ya que no todos los materiales reaccionan de la misma manera frente al alcohol o los productos de limpieza.

¿Por qué recomiendan usar alcohol y detergente neutro?

La combinación apunta a reunir dos funciones durante la limpieza: por un lado, el detergente ayuda a remover suciedad y restos de grasa; por otro, el alcohol puede contribuir a que la humedad se evapore con mayor rapidez.

Esto puede resultar especialmente práctico para una limpieza cotidiana, cuando el objetivo principal es retirar polvo y suciedad superficial sin realizar una limpieza profunda.

En superficies delicadas, enceradas o tratadas con determinados acabados, es preferible utilizar productos compatibles con las recomendaciones del fabricante.

Los errores que pueden quitarle brillo al piso

Una limpieza demasiado agresiva puede terminar teniendo el efecto contrario al buscado.

Para conservar mejor la superficie, conviene evitar algunos errores frecuentes: