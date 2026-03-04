Antes de aplicar medidas severas como el embargo de cuentas bancarias o bienes, el Gobierno de Estados Unidos debe seguir un procedimiento legal que incluye avisos oficiales al contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está obligado a notificar previamente a la persona sobre la deuda fiscal y darle la oportunidad de responder o regularizar la situación. El Aviso Final de Intención de Embargo es una notificación formal que informa al contribuyente que el IRS podría comenzar acciones de cobro forzoso. El documento advierte que, si la deuda tributaria no se resuelve dentro del plazo indicado, el IRS puede: Una vez enviado el aviso, el contribuyente tiene al menos 30 días para responder antes de que el IRS pueda ejecutar el embargo. Durante ese período se puede: