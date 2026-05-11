China avanza con fuerza en América Latina con proyectos de infraestructura que buscan transformar el comercio global. En este contexto, un país de la región se posiciona como un punto clave dentro de esta estrategia. Se trata de Perú, donde se desarrolla el Puerto de Chancay, un megaproyecto portuario impulsado por la empresa china COSCO Shipping Ports, con una inversión que supera los 1.300 millones de dólares. El Puerto de Chancay está diseñado para convertirse en uno de los principales hubs logísticos chinos en el Pacífico sudamericano. Permitirá: El megaproyecto incorpora tecnología avanzada para operar a gran escala: El desarrollo del puerto puede generar cambios significativos: