El DMV asigna una determinada cantidad de puntos a distintas infracciones de tránsito y estos se calculan según la fecha en la que ocurrió la infracción.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York cuenta con un Sistema de Puntos por Infracciones de Tráfico que agiliza el proceso para identificar a los conductores que cometen faltas y sancionarlos dependiendo de la gravedad.

Cuando se llega al límite de puntos, el DMV de Nueva York puede proceder con la suspensión de la licencia de conducir, aunque hay infracciones que por sí solas pueden generar esta consecuencia.

El Gobierno suspenderá las licencias de conducir de quienes hayan llegado a esta cantidad de puntos: ¿Cómo funciona este sistema?

El DMV asigna una determinada cantidad de puntos a distintas infracciones de tránsito y estos se calculan según la fecha en la que ocurrió la infracción. Este sistema no es automático: el DMV debe determinar que el conductor es culpable antes de sumar los puntos.

Cuando un conductor llega a los 11 puntos dentro de 24 meses, el DMV podrá suspender su licencia de conducir. Los puntos caducan cuando se cumplen 24 meses desde la fecha de la infracción, aunque la condena seguirá figurando en el historial.

No obstante, quienes acumulen 6 o más puntos en 18 meses, deberán pagar el Driver Responsability Assessment , un cargo adicional que impone el estado.

Cuando un conductor llega a los 11 puntos dentro de 24 meses, el DMV podrá suspender su licencia de conducir Chat GPT

¿Cuántos puntos suma adelantar a un autobús escolar detenido?

Adelantar un autobús escolar detenido mientras tiene las luces rojas encendidas y está subiendo o bajando estudiantes es una de las infracciones que más puntos suma en Nueva York.

Añade 8 puntos a la licencia de conducir y puede implicar desde multas hasta penas de cárcel en caso de reincidencia.

¿Qué hacer si llegué a los 11 puntos con mi licencia de conducir?

Cuando un conductor alcanza los 11 puntos en un periodo de 24 meses, el DMV puede iniciar un proceso para suspender la licencia de conducir. No obstante, existen alternativas previstas por la normativa.

En el caso de que las infracciones hayan sido efectivamente por el conductor, se podrá inscribir en un Point and Insurance Reduction Program (PIRP) que el DMV haya aprobado. Si se completa este curso, se podrán descontar 4 puntos del total, aunque no desaparecen del historial de conducción.