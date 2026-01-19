En esta noticia

Los cítricos, como la naranja o la mandarina y ciertas especias aromáticas, como la canela, son grandes aliados de quienes desean perfumar sus ambientes, ya que permiten elaborar aromatizantes caseros en un breve lapso de tiempo.

Si bien existen opciones industriales para todos los gustos y rincones del hogar, cada vez son más quienes optan por crear sus propias fragancias. En esta tendencia, estos ingredientes con altas concentraciones de compuestos aromáticos se presentan como una alternativa accesible.

Te puede interesar

Confirmado | Estados Unidos deposita más de 800 dólares en todas las cuentas bancarias de las personas que cumplan este requisito

Te puede interesar

Hervir cáscaras de limón y romero: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Beneficios de hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela

La naranja, la mandarina y la canela destacan por sus aceites esenciales naturales, que se liberan fácilmente al hervirse en agua. Esta mezcla de aroma fresco con un toque especiado permite neutralizar malos olores con facilidad.

Se trata entonces de un aromatizante natural que resulta especialmente útil para eliminar olores fuertes de comida o simplemente para ambientar el hogar con una opción sencilla de elaborar y diferente.

Es tendencia | Hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
Es tendencia | Hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Preparación paso a paso

Para la elaboración de esta mezcla, se requerirán los siguientes ingredientes

  • 1 l de agua
  • Cáscaras de mandarina y naranja (la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado)
  • 2 ramas de canela

Instrucciones para la preparación de la mezcla

  1. Incorporar todos los ingredientes en una olla
  2. Hervir a fuego bajo durante 15 minutos, sin tapa y manteniendo las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma se disperse por todo el hogar
  3. Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede colar y verter en un pulverizador para utilizar como aromatizante según se desee. Si se prefiere, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial.

Hervir cáscaras de mandarina con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan en todos los hogares. (Fuente: Archivo)
Hervir cáscaras de mandarina con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan en todos los hogares. (Fuente: Archivo)

Otros usos de esta mezcla casera

La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática representa una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera.

Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.

Te puede interesar

El Gobierno examinará coche por coche el cumplimiento de un requisito fundamental del DMV

Te puede interesar

Es oficial: Estados Unidos confirma que todos estos pasaportes dejarán de ser válidos para siempre