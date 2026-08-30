Los jóvenes peruanos que no se registren en el sistema militar cuando deben hacerlo serán sujetos a multas. Esta medida tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de una obligación que resulta fundamental en el marco administrativo de Perú.

La normativa estipula que todos los jóvenes al alcanzar la edad de 17 años deben llevar a cabo la inscripción obligatoria, un proceso que no conlleva la incorporación al servicio militar, sino que se trata únicamente de un registro formal.

Cuánto será la multa obligatoria para quienes no cumplan con las normativas establecidas por Perú

Quienes no finalicen el registro en el período estipulado serán considerados “omisos” y estarán sujetos a una sanción equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en el año 2026 se estima en alrededor de 275 soles.

Esta multa entra en vigor una vez transcurrido el plazo legal y continuará vigente hasta que el joven regularice su situación.

A los 17 años los jóvenes de Perú deben registrarse.

Quiénes están obligados a inscribirse en el servicio militar de Perú

En Perú, la normativa establece que todos los jóvenes que alcanzan la edad de 17 años deben inscribirse de manera obligatoria en el registro militar, sin distinción de género.

Este proceso: Es obligatorio por ley .

Debe realizarse antes de cumplir los 18 años .

No implica la incorporación al servicio militar (es únicamente un registro administrativo).

Sin embargo, el incumplimiento acarrea consecuencias evidentes.

Registro obligatorio, pero sin imposición de servicio

Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es si esta disposición conlleva el restablecimiento del servicio militar obligatorio. La respuesta es no. El requisito es registrarse, no enlistarse. La finalidad del Estado es mantener un registro actualizado de los ciudadanos en edad militar, lo cual facilita una mejor organización de la estructura de las Fuerzas Armadas.

De este modo, la normativa recae principalmente en aquellos que están por alcanzar la mayoría de edad.