La mezcla de remolacha, cúrcuma, jengibre y limón se volvió popular en jugos y “shots” naturales por su combinación de nutrientes, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Esta bebida concentrada suele consumirse en pequeñas cantidades y se asocia con beneficios para la energía, la circulación y la salud cardiovascular. Cada uno de estos ingredientes aporta vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que pueden complementar una alimentación equilibrada. Por eso muchos nutricionistas mencionan esta combinación como una opción natural para sumar nutrientes y antioxidantes a la dieta diaria. El principal objetivo de este tipo de bebida es concentrar nutrientes y compuestos bioactivos en una pequeña porción. La remolacha, por ejemplo, contiene nitratos naturales que pueden favorecer la circulación sanguínea y ayudar a mejorar la resistencia física. Entre los beneficios más mencionados de estos “shots” naturales se destacan: Este tipo de bebida suele consumirse en porciones pequeñas, de aproximadamente una onza, ya que se trata de una preparación concentrada en nutrientes. Puede hacerse en casa con ingredientes frescos y una licuadora o extractor. El resultado es un shot concentrado que suele consumirse por la mañana o antes de realizar actividad física. Muchos especialistas recomiendan incorporarlo como complemento dentro de una dieta equilibrada y variada.