El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3632.47 este lunes, 27 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.25% en comparación con la cotización del día anterior. En el mercado del peso colombiano, la última semana registró un avance de 1.34%, mientras que en el último año la variación fue de -9.54%, indicando una mejora reciente tras una depreciación anual. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 14.45%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado un incremento en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia también había sido variante, pero hoy destaca el cambio favorable. Esto podría reflejar un aumento en la confianza del mercado y factores económicos que impulsan la demanda del Peso colombiano. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.