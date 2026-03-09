Cada vez más personas buscan alternativas ecológicas para la limpieza del hogar. En ese contexto, una combinación simple que se volvió popular es mezclar cáscara de banana con limón, una fórmula casera que permite crear un limpiador natural, económico y sostenible aprovechando residuos orgánicos que normalmente se desechan. La mezcla de cáscara de banana y limón puede utilizarse como limpiador natural para diferentes superficies del hogar. Uno de los principales motivos por los que se recomienda esta combinación es su impacto ambiental reducido. Preparar esta mezcla es sencillo y requiere pocos pasos: