Mezclar cúrcuma, pimienta, jengibre y limón en un pequeño “shot” matutino se volvió una práctica popular en los últimos años. Esta bebida concentrada reúne ingredientes asociados a efectos digestivos, antioxidantes y antiinflamatorios, por lo que muchas personas la consumen para comenzar el día. El interés por esta combinación creció en redes y portales de salud. Para entender para qué sirve preparar esta mezcla, es importante prestar atención a las propiedades de sus ingredientes. La cúrcuma es una especia conocida por su color amarillo intenso. Contiene curcumina, un compuesto que, según expertos del Hospital Clinic Barcelona, posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. El jengibre aporta vitamina C, hierro, potasio, zinc, sodio, fibra y tiamina. El limón suma vitamina C y antioxidantes. La pimienta negra, además de aportar sabor, suele incluirse porque puede favorecer la absorción de la curcumina. Juntos pueden estimular la digestión, reducir la inflamación y generar sensación de ligereza al iniciar el día. Colocar la cúrcuma en un vaso pequeño, agregar jengibre y exprimir el limón. Mezclar bien y, si se desea, añadir pimienta negra y un poco de agua para integrar la bebida. Los especialistas recomiendan consumir estos shots en pequeñas cantidades, ya que sus ingredientes son ácidos. Para suavizar el sabor se puede agregar miel, y la mezcla puede conservarse en refrigeración hasta por tres días.