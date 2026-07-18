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Las rutinas para el cuidado de la piel ganaron un lugar importante en la vida de una gran parte de la población y por ello, surgieron varias filosofías respecto a la formulación de productos y la cantidad de pasos en las rutinas.
Particularmente el skincare coreano cobró relevancia tras el boom de la cultura asiática de los últimos años, ya que grandes figuras provenientes de este país son referentes de las principales marcas. En contra cara, están los métodos y productos naturales.
Skincare coreano vs. skincare natural: ¿Cuáles son las principales diferencias?
Si bien ambos métodos y productos apuntan a cuidar la salud de la piel de acuerdo a las necesidades dermatológicas de cada persona, usan distintas filosofías en sus formulaciones. La elección entre uno y otro dependerá, no solo del tipo de piel, sino las necesidades individuales y preferencias de cada persona.
Skincare coreano: principales beneficios y características
El skincare coreano se diferencia de otros métodos por tener un enfoque preventivo. Se centra en mantener la piel hidratada y fortalecer la barrera cutánea antes de que aparezcan problemas visibles.
Se trata de rutinas de varios pasos, con varios productos, aunque también es posible adaptarlas con menos pasos dependiendo de las necesidades de cada persona.
Entre sus ingredientes más recurrentes se encuentran:
- Ácido hialurónico
- Niacinamida
- Ceramidas
- Centella asiática,
- Mucina de caracol
- Extractos fermentados
Además, también tienen tienen texturas ligeras que favorecen la hidratación sin dejar una sensación pesada. Esta filosofía hace especial énfasis en la protección solar y la hidratación diaria, y uno de sus mayores beneficios es que permite personalizar la rutina de acuerdo a los problemas específicos de la piel como manchas, acné, sensibilidad, deshidratación o pérdida de elasticidad.
Skincare natural: principales beneficios y características
Por el otro lado, la filosofía del skincare natural es priorizar productos con ingredientes de origen vegetal, mineral o biotecnológico. Ofrece fórmulas mucho más simples, y con una menor cantidad de componentes sintéticos.
Se caracteriza por la presencia de:
- Aceites vegetales
- Mantecas
- Extractos botánicos
- Aceites esenciales
Además, en muchos casos recurren a envases reutilizables y paquetería sustentable. Por lo general, son rutinas con menos productos y pasos.
Skincare coreano vs. skincare natural: ¿Cuál es el más recomendado para cada piel?
No existe una rutina predeterminada que sea mejor que la otra, sino que depende de las necesidades de cada tipo de piel. Lo recomendado es acudir a un dermatólogo para recibir asesoramiento personalizado para cada caso.
En términos generales:
- Las pieles secas suelen necesitar productos más humectantes y reparadores de la barrera cutánea: ingredientes como ceramidas, glicerina y ácido hialurónico
- Las pieles grasas o con tendencia al acné necesitan fórmulas ligeras y no comedogénicas con activos como niacinamida o ácido salicílico
- Las pieles sensibles necesitan evitar ingredientes que provoquen irritación, como fragancias intensas o aceites esenciales
- Las pieles maduras necesitan ingredientes reaspaldados por evidencia científica como retinoides, péptidos, antioxidantes y ceramidas