El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede efectuar visitas domiciliarias a aquellos contribuyentes que mantienen deudas fiscales durante extensos periodos sin solventar.

Dichas inspecciones son parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando un individuo no ha presentado declaraciones, ha ignorado notificaciones oficiales o ha incumplido compromisos de pago.

IRS realizará visitas domiciliarias a todas estas personas

El IRS puede proceder con visitas presenciales por parte de sus agentes en las siguientes circunstancias:

La deuda lleva meses o años sin saldarse

El contribuyente no responde a las comunicaciones oficiales

Se presentan incumplimientos de planes de pago

Se observan indicios de ocultamiento de ingresos o activos

Es necesaria la verificación directa de información financiera

Dichas inspecciones son parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando un individuo no ha presentado declaraciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si el contribuyente persiste en su inacción tras la visita, el IRS tiene la facultad de embargar cuentas bancarias, salarios y propiedades.

¿Las visitas son generadas de manera automática?

El IRS no envía agentes a los domicilios como primer paso. Antes de proceder con una visita en persona, se realiza generalmente el siguiente proceso:

Cartas y avisos por correo informando sobre la deuda o la falta de declaraciones.

Notificaciones finales sobre la intención de cobro o sobre la intención de cobro o embargo

Oportunidad para pagar, apelar o negociar.

Únicamente si el contribuyente no responde durante un período prolongado, el caso puede ser asignado a un funcionario fiscal, quien es responsable de llevar a cabo una visita domiciliaria.