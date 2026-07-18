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El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede efectuar visitas domiciliarias a aquellos contribuyentes que mantienen deudas fiscales durante extensos periodos sin solventar.

Dichas inspecciones son parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando un individuo no ha presentado declaraciones, ha ignorado notificaciones oficiales o ha incumplido compromisos de pago.

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IRS realizará visitas domiciliarias a todas estas personas

El IRS puede proceder con visitas presenciales por parte de sus agentes en las siguientes circunstancias:

  • La deuda lleva meses o años sin saldarse
  • El contribuyente no responde a las comunicaciones oficiales
  • Se presentan incumplimientos de planes de pago
  • Se observan indicios de ocultamiento de ingresos o activos
  • Es necesaria la verificación directa de información financiera
Dichas inspecciones son parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando un individuo no ha presentado declaraciones.
Dichas inspecciones son parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando un individuo no ha presentado declaraciones.Fuente: ShutterstockShutterstock

Si el contribuyente persiste en su inacción tras la visita, el IRS tiene la facultad de embargar cuentas bancarias, salarios y propiedades.

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¿Las visitas son generadas de manera automática?

El IRS no envía agentes a los domicilios como primer paso. Antes de proceder con una visita en persona, se realiza generalmente el siguiente proceso:

  • Cartas y avisos por correo informando sobre la deuda o la falta de declaraciones.
  • Notificaciones finales sobre la intención de cobro o embargo.
  • Oportunidad para pagar, apelar o negociar.

Únicamente si el contribuyente no responde durante un período prolongado, el caso puede ser asignado a un funcionario fiscal, quien es responsable de llevar a cabo una visita domiciliaria.

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