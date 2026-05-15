El estado de Iowa promulgó una ley que prohíbe a los seguros médicos exigir autorización previa para estudios de detección de cáncer. La gobernadora Kim Reynolds firmó el proyecto HF2635, que entra en vigor el 1 de julio y que permite a los pacientes acceder a esos estudios de forma directa, sin esperar la aprobación de su cobertura. El estado registra una de las tasas de cáncer más altas del país. Hasta ahora, las autorizaciones previas podían demorar semanas, retrasando diagnósticos en un momento crítico para el tratamiento. La norma elimina el requisito de que los médicos pidan permiso a las aseguradoras antes de ordenar una prueba oncológica. Según el representante estatal Austin Harris, esas gestiones podían extenderse varias semanas; con la ley, ese paso desaparece. La legislación también fija plazos obligatorios para que las aseguradoras informen a los hospitales el estado de los reclamos y exige justificación clínica cuando se niega una cobertura. Además, prohíbe que las compañías denieguen coberturas basándose únicamente en inteligencia artificial: toda decisión de rechazo debe incluir intervención humana. Para los asegurados en Iowa, el cambio es inmediato: el médico podrá ordenar un estudio de detección de cáncer sin trámites previos ante la aseguradora. Sin demoras administrativas, el acceso al diagnóstico será más rápido. En caso de denegación de otras coberturas, la ley también refuerza las garantías: las aseguradoras deberán responder en plazos definidos y explicar sus decisiones con criterios clínicos. La norma rige a partir del 1 de julio.