En la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.31 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.36% en relación con el día anterior. La cotización del peso mexicano muestra una tendencia bajista: la variación fue de -1.26% en la última semana y de -9.64% en el último año, evidenciando una depreciación sostenida. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 8.28%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.22%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Hoy la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 como los días consecutivos refleja un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido constante, marcando una mejora respecto a las caídas de días pasados. La estabilidad observada en la última semana sugiere que el Peso mexicano podría estar recuperando fuerza, lo cual es una señal alentadora para los inversionistas y el mercado en general. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El SAT quitará dinero a todos los mexicanos que cobren este salario: deberán pagar un impuesto