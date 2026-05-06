En la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.1% en relación con el día anterior. La cotización del Quetzal guatemalteco mostró una evolución positiva: en la última semana subió 2.12% y en el último año la variación fue de 1.67%, lo que indica una apreciación reciente con un avance anual más moderado. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 19.62%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Hoy, la moneda se ha apreciado en comparación con los días anteriores, marcando así dos días consecutivos de esta tendencia al alza. Este aumento sugiere un fortalecimiento del Quetzal, lo cual puede ser indicativo de una mejoría en la economía local o un aumento en la demanda de la moneda. Sin embargo, es importante seguir observando los factores que podrían influenciar esta tendencia en el futuro. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El SAT quitará dinero a todos los mexicanos que cobren este salario: deberán pagar un impuesto para finalizar, compara comisiones y tipos de cambio, prioriza bancos o cajeros sobre kioscos de aeropuertos, usa tarjetas sin cargos por divisa, avisa a tu banco y lleva identificación.