En la apertura de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.34%. En la última semana, la cotización del euro retrocedió -39.73% y en el último año acumuló -24.58%, evidenciando una tendencia bajista. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 6.90%. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva al confirmar que el dato de -1 es positivo. En los días anteriores, el Euro había mostrado señales de recuperación, lo que ha incrementado la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que los cambios en la cotización pueden ser influenciados por factores externos, como decisiones políticas y económicas que pueden afectar esta tendencia en el futuro. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El SAT quitará dinero a todos los mexicanos que cobren este salario: deberán pagar un impuesto