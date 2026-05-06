En la apertura de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.34%. En el mercado de la Libra esterlina, la cotización subió 12.24% en la última semana, pero en el último año cayó -116.83%, reflejando un repunte reciente tras una fuerte corrección anual. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.34%, es mayor que la volatilidad anual del 6.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que los días anteriores también reflejaron un incremento en su valor. Los datos indican que en los últimos dos días, la moneda ha mantenido una constante alza, atrayendo la atención de los inversores. Esta tendencia sugiere que los factores económicos recientes han favorecido a la Libra esterlina, lo que podría implicar una mayor confianza en la economía británica. Sin embargo, se recomienda seguir monitoreando el mercado para identificar posibles cambios en esta dirección. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El SAT quitará dinero a todos los mexicanos que cobren este salario: deberán pagar un impuesto